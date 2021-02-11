台九線往蘇澳交流道方向，上午車流量並未增加。（蘇澳警分局提供／王志偉宜蘭傳真）

今天除夕圍爐日，也是春節連假第二天，蘇花路廊車流大致順暢，上午南下宜蘭往花蓮方向每小時約5800輛，北上花蓮往宜蘭車輛並不多只有約700輛，公路總局第四區養護工程處表示，宜蘭蘇澳至花蓮崇德蘇花改南下的時間約需99分鐘，台九丁線旅行時間約110分鐘，全線暢通。

工程處指出，今天春節連假第二天，預估蘇花路廊南下車流約1萬2000輛次，依據交控中心視車流狀況，調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同警力指揮疏導以及隧道廣播與標誌車引導，提升車流速度。

工程處也表示，為讓返鄉與出遊民眾多加搭乘大眾運輸，今年春節連假於蘇花路廊辦理大客車優先措施及行駛蘇花改路肩措施。

時間與路段分別為：開放大客車行駛路肩，蘇澳到東澳、南澳到和平及和中到大清水路段，10日至13日5時至17時(雙向)、14日7時至17時(雙向)、15日12時至18時(北上)、16日12時至16時(北上)，大客車駕駛人務必注意時段通行，也請小客車駕駛勿行駛路肩，以免遭取締受罰。

另外蘇花廊道(蘇澳到崇德)禁行21噸以上大貨車部分，禁行時段10日至13日5時至17時(禁行雙向)、14日7時至17時(禁行雙向)、15日12時至18時(北上)、16日12時至16時(北上)，請大貨車駕駛人注意避開禁行時段通行。

(中時 )