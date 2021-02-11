台南市永康區4名國中生9日深夜在一家超商外聚會，疑似聊天聲量太大，遭1名路過的外籍移工指責，4人心生不滿，兩兩無照騎車互載，追逐騎車離去的男性移工，出腳踹翻行駛中的對方機車，自己也失控摔車，過程全由後方雙載的國中生以手機拍下，上傳網路經轉載後，網友一片撻伐，不僅引警察上門，還驚動學校關心。

4名出腳踹翻移工機車的國中生，其中3人為國小同學，9日晚間趁寒假一起到超商聚會敘舊，卻不滿路過的移工出言指責，決定報復。

4名國中生騎兩輛機車，兩兩互載，從後方追逐騎車的移工，李姓少年載著楊姓少年，逼近行駛中的移工機車，楊男腳踹對方機車，移工翻車倒地，兩少年互載的機車也因後座力作用，失控摔車。

踹車過程全被後方的國中生以手機拍下，上傳網路，經過轉載，網友留言罵翻「人家遠離家鄉來台灣工作，怎麼可以這樣殘忍對人家」、「屁孩真的很智障」、「踹人還自己跌倒」，網友並嗆要肉搜4人。

網路留言發燒，不等網友肉搜，先引警方上門，警方10日晚間陸續通知4名少年到案說明，發現4人皆是15歲的少年，有家長陪同到場，因全案的被害人（移工）尚未到案，先依照社維法開罰，無照騎車部分仍會另外開單。

4名學生的學校校長也致電向警方關心案情，預計開學後會展開行為輔導。

警方表示，影片中的踹車涉嫌傷害部分，已預作資料，4名少年供稱踹車行為是先與移工發生口角引起，屬單方面說詞，將等被害人到案時釐清案情。

(中時 )