高雄市前市長韓國瑜雖遭罷免，但至今擁有大批「韓粉」追隨，日前因勸進趙少康回國民黨與參選黨主席、也再引爆話題。今日是除夕，韓也在臉書發表賀年文，表示今年大家經歷許多艱辛不易，呼籲大家更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新的一年，祝福所有好朋友們新春快樂，牛轉乾坤。短短百餘字的文章，卻在1個小時內獲得超過34000個讚，網路號召力不言可喻。

韓國瑜今日在臉書發表文章《Happy牛Year！》指出今天是農曆除夕，是除舊佈新、闔家團圓的大日子，特別是過去這一年，大家經歷許多艱辛不易，我們因此更加珍惜身邊所有，也更期待揮別過去、迎接嶄新的一年。

韓國瑜祝賀道：「在這辭舊迎新的日子，祝福所有好朋友們新春快樂，牛轉乾坤、幸福好運犇向你！」

此文發出1個小時即獲得超過34000個讚、超過3800則留言與超過1700次分享。網友紛紛回應：「韓市長我們一直在等您」、「我們都嘸離開」、「韓總，祝您牛轉乾坤蓄勢大發，大家都嘸離開」、「台灣悶好久，經濟悶。人潮悶。口罩悶。好想念那段蓬勃朝氣，如果能夠再次簇擁，再次看見那股心中的暖流」。

韓國瑜文章下也有不少名人親自回覆，包括媒體人黃暐瀚表示：「祝韓哥，身體健康、闔家平安、事事順心、新年快樂！」國民黨台北市議員張斯綱表示：「祝福韓哥闔府新春愉快！」挺韓網紅高鈞鈞表示：「韓市長以及所有好朋友，新年快樂，我們都很想您，很多人都已經從空戰走到陸戰，隨時準備好，等待。」

(中時新聞網)