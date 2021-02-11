昨（10日）大陸浙江衛視播出春節節目，請來女子9人限定團體《THE9》與知名魔術師劉謙合作表演魔術，成員之一虞書欣天然呆大爆發，不小心在過程中穿幫，連劉謙都無法即時營救，這一幕火速登上微博熱搜，引發網友熱議。

在節目中，虞書欣想要把紅色小卡變成大大的福字，起初都沒什麼問題，想不到在變完魔術後，自己把福字摺疊起來不慎穿幫，邊邊露出剛才的紅色卡片，讓觀眾一看就知道那個福字就是靠紅包摺出來的。

虞書欣重新疊好之後，發現鏡頭正在拍自己，似乎察覺到不對勁，趕緊將手上的紅包放在背後，站在旁邊的劉謙注意到她穿幫了，馬上告訴虞書欣魔術變完就應該立刻扔掉，此時虞書欣才反應過來，把紅包丟到了一邊，為了轉移觀眾的注意力，劉謙快速的展開下一段魔術。

虞書欣在節目表演魔術穿幫了！（圖/節目＠浙江衛視）

虞書欣在節目表演魔術穿幫了！（圖/節目＠浙江衛視）

很多網友看完虞書欣的表演後，覺得整段表演都太過尷尬和做作，嘲諷這已經不是魔術表演，而是小品節目，但也有不少粉絲跳出來幫忙說話，認為虞書欣並不是專業的魔術師，不用拿放大鏡嚴格審視，有帶來歡笑就很好了，在網路上掀起兩派討論，一度登上微博熱搜。

至於其他成員劉雨昕，她一本正經的端出奶茶給劉謙喝，變了一根很細的吸管，劉謙笑回：「你是瞧不起我嗎？」結果劉雨昕馬上在袋子中掏出一根3公尺長的金箍棒吸管，逗樂大批觀眾。

(中時新聞網)