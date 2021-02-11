交往中的男女朋友，究竟要不要包紅包，給對方父母呢？一名男網友於臉書社團表示，為了生活身兼2份工，過年為表示心意，包3600紅包給女友媽媽，孰料，卻被女友嗆「前男友都包10000」，經協議後，改包6000，但卻又為了其他的事再度爭吵，女友更丟下狠話「過年後分一分」，令他不知如何是好，貼文曝光後，不少網友也急勸他放生。

該名男網友昨（10）日於臉書《爆怨公社》指出，為了生活身兼2份工，每個月只月休5天，過得相當辛苦，但還過得去。平日與女友出門的所有花費，都是由他負擔，就連女友家裡有需要，他都義不容辭的幫忙。

男網友表示，因過年快到了，他想包3600的紅包，向女友媽媽表示心意，不料，女友卻嗆「前男友都包10000，你要包3600，乾脆不要包。」兩人討論過後，他決定改包6000，包給女友的則是2000。

男網友本以為就此沒事了，卻又再度地與女友因發生口角，女友更氣得怒罵「過年後分一分」，令他相當無奈，希望藉由上網發文，得到其他網友的意見。

不少網友看了他的經歷後，突破盲點表示，前男友究竟為何包了10000，還是分手了？這點真的要好好思考，勸你趕快放生，分手也不必等到過年，現在就可以分，不要浪費時間在她身上，若你紅包還沒給，也不要給了，把這筆錢省下來，讓自己吃好吃的，更有網友質疑「為什麼才在交往，就要包紅包給對方父母阿？感覺你女友眼中只有錢。」

(中時新聞網)