由於駐日本沖繩美軍反覆實施軍機低空飛行訓練，沖繩縣議會美軍基地關係特別委員會決定在縣議會全體會議提案，要求縣內所有美軍即刻起停止低空飛行訓練。

日本琉球新聞報導，看似美軍MC-130J特戰運輸機的軍機，反覆在沖繩縣國頭村邊戶岬周邊低空飛行，引發當地居民民怨，也讓沖繩縣議會美軍基地關係特別委員會（簡稱軍特委）昨天達成一致看法，將在沖繩縣議會全體會議上提案，向日美政府及美軍提出抗議決議及意見書，要求縣內所有美軍停止低空飛行訓練。

當地民眾2020年12月及今年1月，在慶良間諸島附近都看到美軍軍機低空飛行，軍特委1月14日發出委員長聲明對美軍表達抗議。

由於美軍反覆實施低空飛行訓練，讓軍特委決定在抗議決議及意見書上明記，不限縣內任何場所，「即刻停止低空飛行」。

軍特委委員長照屋守之表示，這是理所當然的要求，低空飛行不論在哪裡實施都不好，「這是縣民的要求」。

沖繩時報報導，軍特委將在16日舉行的沖繩縣議會全體會議上提案，希望在會議開頭就能通過。在邊戶岬附近訓練的是隸屬美軍嘉手納基地第353特種作戰群的MC-130J特戰運輸機。

(中央社)