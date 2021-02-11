澳網賽今（11）日進入第4天，適逢農曆除夕，台灣女將後後出擊，大會頭號種子謝淑薇與捷克的史崔可娃搭檔，先在女雙首輪過關；接著第5種子、詹家姊妹詹詠然／詹皓晴登場，可惜先盛後衰，以1比2輸給對手，首輪止步，3盤比數是6-1、6-7(1)、2-6。

詹家姊妹今天碰到的是加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）的組合，首盤雙詹配摧枯拉朽，保住3個發球局、破了對方2個發球局，取得5比0絕對優勢，最後以6-1輕鬆拿下勝利。

第2盤菲奇曼／歐兒摩絲穩定下來，雙方形成拉鋸戰，各自保發並互相破發，戰成4-4平手，接下又戰到6-6進入搶7。此時菲奇曼／歐兒摩絲越戰越勇，竟連拿6分，以7-1輕鬆獲勝，局數7-6拿下第2盤，扳平盤數。

進入決勝盤，菲奇曼／歐兒摩絲馬上又破了詹家姊妹的2個發球局，取得4比1領先；此時詹家姊妹大勢已去，菲奇曼／歐兒摩絲再下兩局，以6-2拿下勝利，盤數2比1後來居上，淘汰詹家姊妹。

(中時 )