56歲廖姓女負責人於蘆洲區長榮路一棟大樓囤放大量各式爆竹煙火（消防局提供／戴上容新北傳真）

56歲廖姓女負責人於蘆洲區長榮路一棟大樓囤放大量各式爆竹煙火，新北市消防局10日晚間11時接獲民眾檢舉前往稽查，廖女竟拉下鐵門，並嗆聲認識議員，警方獲報到場協助，廖女才不情願的開門，消防隊員當場沒收92公斤爆竹煙火，並對廖女開罰6萬到30萬元罰單。

據了解，廖女晚間11時許，見到有消防隊員上門稽查，竟做賊心虛，關下鐵門拒絕消防員前往稽查，過程中還嗆聲消防員，說她認識在地議員，消防人員隨後協請警方協助，經過警方、消防人員曉以大義後，廖女才將大開打開。

第三大隊警消表示，有民眾檢舉蘆洲區長榮路一棟大樓私藏爆竹，昨天深夜11時，警消人員前往該大樓稽查，負責人廖女竟關下鐵門拒絕警消進入，經警方到場協助，廖姓負責人才開門，經清點爆竹總重量達92.02公斤，為管制量3倍，警消立刻開立超量未投保公共意外責任險，以及超量儲存爆竹煙火罰單。

新北市消防局呼籲，民眾若發現可疑情事，請立即通報119 派員取締，經檢舉成功取締案件，還可領有最15萬元檢舉獎金；另呼籲業者過年期間請勿心存僥倖，消防局將全力取締爆竹煙火違規情事，維護大眾公共安全。

(中時 )