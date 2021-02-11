人氣YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）影片風格幽默又搞笑，全家包括妻子二伯與兒子蔡桃貴、蔡波能，都是人妻頗旺的YouTuber。而蔡阿嘎的事業觸角多元，還跟Howhow、蔡哥、馬叔叔、廉傑克曼（阿傑）組成樂團「七月半」，並擔任主唱。最近他透過拍攝影片對外透露，其實他15歲就曾參加過歌唱比賽，但當時處在變聲期，聲音不像現在渾厚高亢，他也難得曝光當時唱歌的音檔片段，邀請粉絲一起來評分。

蔡阿嘎曝光自己15歲參加歌唱比賽的音檔。（圖／翻攝臉書）

蔡阿嘎最近以「20年前黑歷史外流」為主題，公開自己20年前，大約在15歲時，去參加嘉義電台歌唱比賽的錄音檔。當時他演唱的是吳宗憲的《你比從前快樂》，並成功拿下周冠軍，但到月冠軍競賽時，就慘遭淘汰。而蔡阿嘎當年的歌聲，被大家吐槽太油膩，聽起來比較沒有共鳴，高音還容易破音，不過蔡阿嘎解釋，當時他才15歲，還處於變聲階段，所以遇到高音只能硬唱。

後來蔡阿嘎再度挑戰了當年比賽的歌曲《你比從前快樂》，現在的他不但音準穩定許多，高音部分更是輕鬆唱，老婆二伯為他打了95分的高分，眾人都大讚他現在的歌唱實力進步不少。

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(中時新聞網)