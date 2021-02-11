正值農曆新年，許多人最關心的就是來年運勢，而運勢除了受風水影響，和姓名也大有關係。命理師廖美然近日在節目中透露，某位女藝人出道後星途不順，不僅通告稀稀落落，感情也常遇到不好的對象，因此找上自己改名，不料連續擲了20多次筊，就是擲不出聖筊，後來發現原來問題是出在藝名身上。

廖美然日前在《新聞挖挖哇！》節目中分享案例，指該名女藝人負面新聞纏身，除了演藝事業不順利，感情方面也頻遇挫折，所以才找上她改名，希望藉此轉運；廖美然提到，改名後必須「稟天告地」才能轉運，「名字是後天運，生死簿上會有我們的名字，天地人3件事跑不掉，稟天告地後運就會轉。」

沒想到，該名女星連續擲了20多次筊都沒有結果，一問之下才得知當初自己建議對方要連藝名一起改，但公司不同意，擔心換名會影響辨識度，所以才會一直擲不到筊，後來經過協商，公司同意用新名字後面備註原名的方式，這才獲得聖筊。

廖美然透露，女藝人改名後星運大開，除了接到新工作，還找到了好的男朋友，「前面負債也清償，換了新東家，八點檔都可以看到她，之前男友沒錢造成她的負擔，現在的超照顧她。」

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(中時新聞網)