除夕特別節目《2021超級華人風雲大賞-全台龍虎鬥》，跳脫三立電視往年棚內模式，首度走出戶外，集結三立台灣台、都會台共29位最強綜藝及外景節目主持人，包括吳宗憲、KID、納豆、王仁甫、許孟哲、曾國城、許效舜、于美人、苗可麗、黃西田、蔡昌憲、許志豪、黃豪平、五熊、卓文宣、吳秉承、陳漢典、納豆、宇宙、楊小黎、香蕉、鮪魚、八弟、MAX等人，分為龍、虎兩隊競賽較勁，路程跑遍台南、台中、桃園3縣市進行闖關遊戲，給觀眾一個超接地氣、別出心裁的過年綜藝節目。

集結《綜藝玩很大》、《綜藝三國智》、《飢餓遊戲》三大外景綜藝實境遊戲節目，與全台灣最會玩遊戲的主持人齊聚，另「金馬」、「金鐘」主持人曾寶儀也首度參與特別節目，和吳宗憲分別為龍、虎兩隊的祕密武器，兩人坐上人力車，用豪華的台南嫁女兒古禮出場，不料一見面就火藥味十足，曾寶儀笑說憲哥有三個女兒一定很了解這個禮俗，吳宗憲反虧：「嫁不出去待在家的女兒是賠錢貨。」笑翻全場。

曾寶儀為了拿下勝利，克服恐懼與科魔多龍近距離接觸。（圖／三立提供）

曾寶儀首次參加就為了幫團隊拿下勝利，不惜克服內心恐懼與體型最大的蜥蜴「科摩多龍」近距離不到10公分挑戰自拍，連曾被牠咬傷的飼育員都稱讚她的勇氣。此外這趟錄影吳宗憲利用錄影空檔憲哥拿起手機開直播，竟說公司要徵才1000人還誇讚三立出品的員工都是人才保證，笑說歡迎曾有三立工作經歷的來應徵，在行進車上也不忘把自家的藍芽喇叭拿出來貼在巴士天花板，瞬間變成行動KTV。

曾國城抱病扛大轎，折返跑50公尺不喊累。（圖／三立提供）

曾國城錄影當天感冒，抱病仍堅持參與扛大轎比賽，充分發揮團隊精神，折返跑50公尺不喊累。此外，在民俗技藝賽中的「你捏我猜」的捏麵人比賽，王仁甫、許孟哲發揮20年的56默契，只花了不到十秒就幫龍隊拉回比數，讓龍虎戰局再翻盤。《2021超級華人風雲大賞-全台龍虎鬥》精彩歡樂的除夕特別節目將於今晚8點播出。

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(中時新聞網)