海巡署艦隊分署分隊長侯建安熱愛旅遊和攝影，足跡踏遍60國，他曾因拍攝太平島生態美照登上日報頭版險遭調查，卻因禍得福反成署內活動攝影大將，並出書以圖文向外界揭開太平島神祕面紗。

出生嘉義、現年45歲的侯建安任職於海洋委員會海巡署艦隊分署第五海巡隊第一分隊分隊長，他自中央警察大學水上警察學系畢業後，民國87年分發至高雄服務，曾任職於警政署保一總隊、保七總隊、水上警察局和海洋巡防總局。

侯建安告訴中央社記者，熱愛戶外活動是在就讀警大期間，因宿舍室友擅長攝影，加上自己常透過剪貼相簿方式拼湊回憶、記錄人生，成為他開始摸索攝影的契機。

他回憶說，自己是在102年3月首次派駐太平島，隨後104年9月二度登島，105年4月又再派駐東沙，每次為期3至6個月，由於當地早年對外通訊封閉，派駐人員常難以了解當時南海情勢變化。

由於對外狀況不明的與世隔絕感，侯建安指出，當時許多留守同仁常忐忑不安且態度負面，他是被當地美景吸引後轉變心態，利用勤餘時間盡情拍攝，陸上、海底、晨昏景色及各式生物都是鏡頭主角，竟成為他特別難忘工作旅程。

未料，105年發生沖之鳥海域爭議事件，各界高度關注，侯建安表示，有媒體知悉便私下向他商借所拍太平島美照，竟一躍成為日報頭版新聞，自己卻因此險遭內部調查，所幸時任海巡署主委李仲威認為同仁擅長攝影是件好事，且風景照無涉機密，海巡體驗營也已對外舉辦、開放拍照，才有驚無險。

海巡署也因此開始舉辦攝影比賽，侯建安的作品獲得海巡印象之美攝影比賽優選，後來更經常支援署內重大活動攝影工作，進而有出版社登門找他出書，在106年出版集結近700張照片的「被遺忘的國境．太平島」一書，他認為「這是一種肯定」。

從基層做起的侯建安，在執行查緝走私、漁業巡護和救生救難任務時，常不畏困難、奮力完成，喜歡挑戰極限的他常走訪世界各國，總挑當地最美的季節出發以攝影留存最美景像，足跡迄今已踏遍60國，雖因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而暫緩腳步，但侯建安說，透過不斷勞動和運動，才能讓夢想更容易實現。（編輯：李亨山）1100211

(中央社)