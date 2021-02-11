往年農曆春節假期，民眾都會走訪廟宇，祈福參拜，幸運的話能遇到彰化縣長王惠美發放祈福福袋，但今年受到疫情影響，縣長配合防疫措施不走廟，改推出線上紅包，只要加入「彰化縣政府」(@changhua)官方LINE好友，最高可得888元紅包，例外在縣內還有13家宮廟，可以拿到縣長的實體福袋紅包，數量有限，送完為止。

今年除夕晚上９點，彰化縣政府推出「牛轉新運」開運紅包，紅包有1元、2元、88元，最高888元，民眾只要在家動動手指，就有機會獲得，拜行動支付科技所賜，在減少群聚活動的同時，民眾依然可以獲得縣長的喜慶紅包，深受民眾肯定。

彰化縣政府表示，縣長往年春節期間，都會到各宮廟參拜，民眾都期待與縣長相遇，可以拿到開運福袋小紅包，今年因疫情關係，特別導入全新的發放方式，與一卡通公司及LINE Pay攜手，線上發放５萬個「牛轉新運」開運紅包給民眾，只要加入官方LINE帳號，並註冊LINE Pay Money。

縣府補充，除了線上現金紅包外，民眾也可以到彰化南瑤宮、田中乾德宮、伸港福安宮、二林仁和宮、芳苑寶藏寺、員林福寧宮、埤頭合興宮、溪湖福安宮、社頭天門宮、芳苑福海宮、芳苑普天宮，以及北斗奠安宮，拿到代表縣長的福袋紅包，一起討吉利過好年。

(中時 )