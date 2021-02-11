經典漫畫IP《諸葛四郎》攻大銀幕 前導預告展現台灣動畫新高度

台灣漫畫家葉宏甲代表作《諸葛四郎》以全新3D動畫面貌再現世人眼前，《諸葛四郎－英雄的英雄》耗時3年、斥資5000萬元製作，首波前導預告中，可以看見畫面充滿東方奇幻冒險元素，流暢精彩的武俠打鬥場面，展現台灣動畫技術新高度，故事中英雄團隊不畏挑戰的勇敢堅持，更是超越世代值得學習的精神。

誕生於1958年的《諸葛四郎》是台灣漫畫家葉宏甲筆下經典作品，頭綁雙髮髻、身穿紅袍的諸葛四郎曾伴隨無數台灣小孩長大，是他們心中正義的化身、崇拜不已的英雄人物，2017年紙風車劇團將《諸葛四郎》改編為舞台劇，幾年下來已於全台灣巡演33場，累積近6萬人次觀賞，可見即使經過一甲子的歲月，這部漫畫所要體現的俠義精神依然不變，擄獲老中青跨世代觀眾的心。

這部台灣國寶級原創漫畫IP，如今更在葉宏甲兒子葉佳龍努力不懈之下，脫胎換骨以3D動畫形式躍上大銀幕，採用紙風車劇團的舞台劇文本，加入現代動畫奇幻特效的元素和故事轉折，由林于竣編劇並且和莊永新擔任雙導演，邀集技術總監黃中軍、動畫導演劉育樹、聲音指導杜篤之和吳書瑤、配音導演王景平、配樂統籌柯智豪，堅強團隊攜手打造史詩級的動畫鉅作。

製片葉佳龍本著完成一部百分之百台灣製作的親子動畫的使命感，希望該片用嶄新方式介紹給年輕世代們，同時要讓大家驚嘆台灣動畫的長足進步，使用台灣少見的動態捕捉技術，讓人物角色演出自然流暢又逼真，所有參與演員都經過密集排練後，才進入攝影棚內進行動態捕捉，並且運用3D數位技術建立角色模型和場景，讓場景有層次景深度，配合獨特的燈光技術，讓視覺有懷舊和現代的豐富元素。

最新曝光的30秒前導預告，就能感受到幕後團隊的用心與誠意，當男主角諸葛四郎拔出懷裡的劍奔向匪徒，他飛身騰空揮刀的英姿，散發十足英雄氣概，反派領袖的巢穴更是處處看出設計細節，甜美可人的公主驚鴻一撇也為這部電影添增柔情色彩，加上緊湊的重重機關陷阱，動作冒險元素目不暇給，預告最後出現的「神秘男聲」更引人好奇、留下伏筆。

該片劇情描述傳說中龍鳳雙劍合璧，能有無比神力，魔鬼黨將桂國公主戴上鐵面具，威脅桂王交出鳳劍，諸葛四郎受桂王託付，用鳳劍誘出魔鬼黨，失落的龍劍也意外出現，諸葛四郎腹背受敵，困境中英雄勇敢集結，和組織龐大的魔鬼黨展開一場鬥智鬥力的搶奪寶劍大戰。預計2021年暑期上映。

(中時 )