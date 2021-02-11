27歲女星雞排妹（本名鄭家純）指控性騷擾連環爆，先後抖出台語歌王翁立友和名主持曾國城對她不禮貌，引發軒然大波，延燒至今尚未平息。對此台大法律系教授李茂生在臉書發表自身看法，列出兩個構成性騷擾的要點，被網友讚爆。

雞排妹勇敢揭發翁立友在尾牙活動趁機撫摸她的臀部，但翁立友矢口否認，雙方各說各話變成羅生門，讓外界分不清到底誰說的才是真的，李茂生直言：「讓我覺得很受不了的就是，是否性騷擾一事應由被害人主觀來認定的說法。」他表示當然有人不覺得要這樣認定，應該以當事人是否同意來決定有沒有性騷擾。

在李茂生的認知下，有沒有構成性騷擾要透過兩個標準認定，「其一是簡單的純客觀標準，例如觸摸身體隱私部位，法律上有列舉胸部、臀部與私處，當然擁抱與親吻也被列入其內。其二，問題比較大的是輕佻言詞與觸摸其他部位的行為，如果一般人認為會引起性方面不愉悅，那就是性騷擾，不會因為被害人特殊的感受而有所變化。」

李茂生表示，如果行為被客觀認定構成性騷擾，被害人的同意則為阻卻違法事由，默認同意就會變成爭議點；至於被害人是否認為是性騷擾，他認為應該只是枝微末節的問題，只是風潮上認定要保護被害人，所以被扭曲。

針對雞排妹事件，李茂生分析主控的行為客觀上已經符合性騷擾要件，被害人沒有同意、也沒有默示同意，只有行為人的故意而已，「業界的行規或行為規範並無法合理化該當行為，當然，雞排妹所控訴之事，是否為真實仍待確認。」

有網友看完李茂生的見解，認為以後經紀公司與藝人的定型化合約中，「可能有要藝人同意一定程度的身體碰觸的特約條款，然後說如果不照著簽就不予合作？」促使許多網友思考相關議題與法律，引發熱議。

(中時新聞網)