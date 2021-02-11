大陸湖南一名醫藥男業務員，認識某醫院一名正妹護理師，深深被對方的美貌吸引，某日在醫院停車場將人拖進車內性侵，後因路人經過窗才停手，護理師脫離魔掌後，緊急報警將色魔逮捕。

據陸媒《新浪新聞》報導，肖姓醫藥業務員在湖南某醫院，認識一名貌美李姓護理師，常藉口接觸對方，甚至出手調戲、吃對方豆腐，希望能跟李女關係更加親密，2020年7月25日，肖男約李女在她工作的醫院見面。

當天，肖男將車開進醫院停車場等候李女，看到李女到來，就將人強拉進車內，欲強行發生性關係，李女不從拚命反抗，竟被肖男用車上安全帶梱住雙腿，脫下衣物強行發生關係。

過程中，由於肖男佔用他人車位，路人敲打車窗要他挪車，李女趁肖男停手才得以成功脫身，後因不甘受辱，立即向警方報案，當地警員獲報立即將肖男逮捕。當地檢方調查後將肖男提起公訴，同時建請法官對他求處3年有期徒刑。

大陸前不久也發生類似未尊重女子性自主權案例，當時一對夫妻到某餐廳用餐，才剛坐下就有陌生男子上前，開口向人妻索討聯繫方式：「美女留個微信，有時間一起玩一下」，囂張言行引發丈夫不滿，拿了酒瓶就衝過去，雙方大打出手，旁方嚇得急忙報警，才結束這場鬧劇。

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(中時新聞網)