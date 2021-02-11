電影開頭的巴士翻覆爆炸場面，45秒就燒掉百萬。（牽猴子提供）

楊祐寧主演《複身犯》昨發布最新幕後花絮，片中迷幻的意識空間和充滿科技感的腦科學實驗室，精美的搭景讓主演李銘忠一進現場就嚇到下巴掉下來。電影開頭的巴士翻覆爆炸場面更是45秒畫面就燒掉百萬，現場僅有一次拍攝機會，導演蕭力修同時出動四、五台攝影機從零死角捕捉爆破瞬間，飛車指導陳聖杰將車子逼到極限，油門直接催到底。

最新「格局篇」花絮一窺電影裡巴士翻覆和飛車追逐戲的拍攝秘辛，除了開場45秒的巴士爆炸場面，劇組還在棚內搭造特殊「車拍裝置」，透過投影變換窗外景色，並搭配車體的搖晃，讓飾演巴士司機的林哲熹呈現出驚險翻車的效果，他笑說：「有人在旁邊微微搖車子，覺得超可愛。」監製林秉聿表示，為了讓演員更專注於表演、不用擔心危險，所以劇組多花了一倍的時間去拍攝素材、喬投影角度等。

該片故事主軸鎖定在楊祐寧飾演的死刑犯「193」腦內遭強行植入多位嫌疑犯的意識，因此他腦中的意識空間場景佔了非常大比重，蕭力修不停強調，希望不要依靠太多特效，而是透過燈光、搭景等，在現實與科幻之間得到一個最佳平衡，「象徵他們逃不出研究室的想法」。王淨也驚艷地說：「劇組在道具上面，已經做了特效可以做的事情！」

電影2月26日上映。

(中時 )