亞特蘭大老鷹今（11日）交手達拉斯獨行俠，比賽剩下4.7秒老鷹落後1分，不過當他們從邊線發球時，主控楊恩（Trae Young）原本打算跳出來拿球接管戰局，不過疑似遭到對手犯規，但裁判並未響哨，導致老鷹絕殺未果輸球，而在比賽終了後，楊恩相當生氣地走向裁判想要理論，因為那一撞，似乎把他的鼻子給撞出血了。

老鷹此戰直到第四節剩下1分05秒時仍處於4分落後，不過當時靠著楊恩的三分球追到117-118僅1分落後，而這樣的分差就一直維持到終場前4.7秒，此時輪到老鷹在邊線發球，沒想到楊恩在跑位時，似乎被獨行俠考利斯坦（Willie Cauley-Stein）撞了一下，導致他沒能接到球，最終球發進場內便落在加林納里 （Danilo Gallinari）的手上，但他沒能將球投進。

老鷹最終以117-118落敗，比賽槍響後，楊恩甚至氣到跑去找裁判做理論，因為他認為對手是有犯規的，應該要響哨，無奈勝負已成定局。

賽後，老鷹總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）接受訪問時也強調，當時楊恩被撞那一下，應該要吹獨行俠的犯規，他說：「比賽以這樣的方式結束，真是令人感到不幸，楊恩做了一個不錯的掩護，那應該是犯規的，我們應該要獲得球權，並且在另一端罰球，只是對比賽結束的方式感到失望。」

楊恩此戰貢獻25分、傳出15次助攻並抓下7籃板；柯林斯（John Collins）則是攻下全隊最高的33分、8籃板。

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(中時新聞網)