日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗，日前一席涉及歧視女性的言論在海內外掀波至今仍未平息，今天傳出有意引咎辭職，所留遺缺可能由日本足球協會前主席川淵三郎接任。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務。

不過，森喜朗的失言被海內外媒體批評為性別歧視，社群網路上也不斷有要求森喜朗請辭的聲音。

國際奧林匹克委員會（IOC）從一開始幫忙「滅火」，到最後態度丕變發表聲明強烈譴責；日本贊助東奧企業紛紛出面表示無法接受歧視女性言論；主辦城市東京都知事小池百合子也跟森喜朗劃清界線，表明不出席所謂的4方會談；4個在野黨更是一面倒要求森喜朗請辭主席。

日本每日新聞報導，由於失言風波造成影響愈來愈嚴重，組織委員會12日下午將舉行由評議員及理事出席的聯席「座談會」。

不只一名相關人士透露，83歲的森喜朗已向身旁人士表明，將為失言負起責任，有意請辭東奧組織委員會主席。預料森喜朗將於組織委員會12日舉行的緊急會議上正式宣布。

至於接任東奧組織委員會主席人選，目前傳出84歲的日本足球協會前主席川淵三郎等人。

川淵目前是組織委員會的評議員，同時也是東奧選手村村長。川淵曾身為日本足球隊成員參加1964年東京奧運，也為日本1993年創設的日本職業足球聯賽（J.League，J聯盟）盡心盡力，並擔任聯盟首任主席。

朝日新聞報導，除了川淵三郎外，前首相安倍晉三也備受關注。有相關人士就說，「要跟包括國際奧會、日本政府、東京都政府及贊助商等各方面進行協調很重要，有擔任首相經歷的安倍很適合」。

安倍和森喜朗都出身自民黨內派閥細田派（清和政策研究會），且東奧是在安倍擔當首相期間的2013年9月成功申辦；去年日本受疫情影響，決定延後一年舉辦也是安倍。

安倍去年請辭首相後，擔任東奧組織委員會的「名譽最高顧問」，跟IOC主席巴赫（Thomas Bach）也有很深厚的信賴關係。

但安倍本身也有一些爭議，東奧相關人士說，目前狀況嚴峻，如果安倍接任主席，對順利東奧舉辦可能適得其反。

有看法認為，森喜朗是因為歧視女性言論有意請辭，後繼人選應該由女性擔任，所以日本政府東京奧運擔當大臣橋本聖子也被點名，但因為法律禁止大臣兼任公益法人要職，如果橋本要接組織委員會主席的話，就必須卸下東奧擔當大臣。

日本放送協會（NHK）報導，森喜朗在1969年眾議員選舉首度當選，之後連任14屆，曾歷任當時的文部大臣及自民黨幹事長等府黨要職，並從2000年4月起擔任約一年的首相。

森喜朗2012年從政壇引退，2014年1月擔任東奧組織委員會主席，負責東奧舉辦相關準備。

(中央社)