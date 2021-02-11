名人堂球星雷艾倫(Ray Allen)最近告訴媒體說，他認為史上最優秀的射手並非金州勇士的柯瑞(Stephen Curry)，而是另一位名人堂前輩「大嘴」米勒(Reggie Miller)！儘管柯瑞已經突破米勒的生涯三分球紀錄，並且距離艾倫紀錄已經不遠，但艾倫認為不該單純由數據去看。

艾倫在美媒CBS專訪時表示：「米勒是史上最偉大的射手，他以自己的打法開創比賽先河，我的打法很大部分源自於他。米勒是指標人物，如果沒有他，我們也就沒有進化的公式可循。」

柯瑞不是傳統「接了就投」的無球射手，因為他是控球後衛。艾倫說：「當我們講到射手，我會先想到克雷湯普生(Klay Thompson)，他和我、米勒的攻擊方式很像。如果要將射手分類，柯瑞是自成一個類型，他更像一個控球射手。」

米勒是史上最偉大的無球射手，應該也是沒有爭議的。米勒的空手走位在當時獨步聯盟，進攻時他不持球而是滿場亂竄，伺機接球投籃，任何位置都能開火，給麥可喬丹(Michael Jordan)在1998年爭冠時帶來很大挫折。90年代聯盟規定要「盯人防守」，防守者必須拚命追著米勒跑。

單純以誰的三分球投得更多更準，沒人比得上柯瑞，但艾倫是從「歷史定位」「先驅者」的角度去定義米勒。不只是三分球，米勒以獨特的攻擊方式給予公牛王朝最大的一次苦戰。比起柯瑞下三分雨的打法，米勒更以勝負關頭的絕殺「米勒時間」而為人所津津樂道。

(中時新聞網)