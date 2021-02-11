農曆春節年前，各大醫療院所都相當忙碌。敏盛醫院研究副院長江坤俊在臉書表示，一名70多歲的乳癌婦人，經過他的治療後，從原本走路氣喘吁吁，到現在健步如飛，為感謝江醫師，並親手做了餅乾「明年也要拜託你多照顧了」，江醫師也回應「不只是明年，每年的明年我都會照顧妳」，貼文曝光後，吸引超過5萬網友按讚，並大讚他是暖醫。

江坤俊醫師昨（10）日上午在個人臉書分享，過年前最後一個門診，一名70多歲的乳癌婦人，跟著女兒一塊來找他，江坤俊透露，這名婦人罹患乳癌4期，以前走沒幾步就氣喘吁吁，經治療過後，現在健步如飛，癌細胞也轉移、消了很多。

江坤俊指出，婦人向前給了他一個紅色袋子，「江醫師，新年快樂，明年也要拜託你多照顧了」，婦人的女兒也在一旁補充表示「裡面是我媽媽做的餅乾，她說一定要親手交給你」，婦人深怕江醫師不收，不斷地將袋子往他手中塞。

江坤俊暖心說，「妳送我的東西，只要不是錢，我一定會收的」，並表示不只是明年，每年的明年「我都會照顧妳」。

這篇文吸引5.8萬網友按讚、2千多人留言，大家一致認同表示，每次看江醫師的發文，總是讓人覺得心暖暖的，有總說不出的感謝，總是這麼用心看待每個病患，待患者如家人，是個很難得的醫者。

(中時新聞網)