農曆春節閤家團圓，吃頓開心除夕年夜飯後，緊接著就是大年初一、初二，不過令人感到意外的是，初二這一天卻也是醫院急診被擠爆的時候。Icu急診醫師陳志金說，年初二急診室總是車水馬龍，非常壅塞，除了是醫院大多停診、冬天是流感旺季、天冷心梗腦中風較多，大吃大喝易腸胃不適以及出遊路上易常有車禍等原因外，他認為，遠嫁孝順女兒的複雜心情也是關鍵，很容易出現「年初二症候群」或「回娘家症候群」。

陳志金10日在臉書發文提到，過年期間很多醫院會「關病房」，因此在急診「留觀」等病床的人也會比較多。不過，到底哪一天急診人數最多呢？以往的統計來看，是年初二！有人猜除夕，其實除夕在圍爐的時間，急診是相對平靜的，但是吃過晚餐以後，人潮就會湧現。

陳志金觀察，除夕、初一，長輩們也可能比較避諱到醫院，而等到初二才願意去。不過，年初二之所以人潮比較多，尤其是在中午過後，其實就是和過年的習俗有關，那就是「回娘家」的日子。

嫁到遠方的孝順女兒，終於回來了！因為有一段時間沒有見到父母，發現父母有些「異狀」，或是父母開始和女兒們表示自己身體不適，孝順的女兒很不捨，心裡也感到愧疚、覺得兄弟嫂嫂怎麼都沒有好好的照顧父母，就會帶父母去看醫生(其實自己是一種補償心理)，偏偏這個時候，就只有急診可以看，所以就會一窩蜂的跑到急診去擠。陳志金解析此現象，其實是「天邊孝子症候群」的一個分枝，叫作「年初二症候群」或者「回娘家症候群」。

陳志金多在急診病房觀察發現，平日沒在父母身邊，過年回家總是覺得父母和自己想像中的不一樣。父母此時也才有機會和子女吐露身體長年的不適。於是，為了表示孝順，就在過年期間，硬是把父母帶去看急診。其實，急的是自己內心的愧疚啊！消防人員也經常受這個所苦。以為要出緊急任務，到了現場，才發現原來是女兒回娘家，為了表示孝心，真的也很無奈。

另一狀況是夕圍爐之後，急診也會出現部分人潮，陳志金指出，這也是因為返鄉的「孝子」們為了表示孝順，而帶長輩去急診看「慢性病」，而且還會一家大小一起去。其實，有些異狀或不適早已經存在一段時間了，根本也沒有急迫到需要去急診看，真的不需要帶老人家去急診跟人家擠。

陳志金真心建議，孝子、孝女們返鄉與父母團聚，只要掌握3個重點，就能讓家中人家開心過好年。回娘家的時候多帶一些補品、保健食品、止痛貼布、胃腸藥，來孝順父母。回娘家前就可以先透過電話，看看父母有什麼不適或需要。當然囉，紅包可以再包大包一點，最後最重要的事，就是陪陪父母聊天、抱抱他們、表達感謝養育之恩。不要只顧著和兄弟姐妹之間聊天或者打麻將。

(中時新聞網)