春節連假期間，家家戶戶團聚圍爐享用美食，民眾聚餐飲酒機會大增，北市警察局於11日公布近3年酒駕事件數，發現1月到3月數量最多，為「酒駕高峰期」，對此，警方將派員前往加強取締勤務，以維持交通安全，違者將處新臺幣1萬5,000元以上9萬元以下罰鍰。

北市警局指出，農曆春節及春節前後為尾牙及春酒旺季，民眾聚餐飲酒機會增加，如有天候不佳影響路況及駕駛人酒後注意力下降等因素，將導致酒駕肇事增加，警方呼籲民眾請勿酒後駕車，多利用代駕服務或搭乘計程車返家，若仍堅持駕車，經發現將依道路交通管理處罰條例第35條舉發，處新臺幣1萬5,000元以上9萬元以下罰鍰，並當場移至保管車輛，吊扣駕駛執照。

另外，北市警察局表示，民眾若喝酒助興或食用含有酒精成份食品，可利用超商系統預約酒後代駕，或是下載「台北好行APP」點選「計程車」進入「酒後代駕」服務直接點選各車隊專線叫車，也可以撥打酒後代駕專線。

北市警局強調，民眾雖普遍有喝酒不開車的正確認知，但仍有許多民眾前晚大量飲酒，隔天起床後體內酒精，無法完全代謝，引發嚴重宿醉，也仍有無法通過酒測的可能，且因心神狀態不佳，會提高事故風險，危害自身及他人交通安全。

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(中時 )