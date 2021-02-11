北市信義區忠孝東路一間速食店11日凌晨4點多，顧客為了買餐排隊互看不順眼，原本只是口角，卻演變成為5打3的全武行，其中人數較少的一群當中有人拿出彈簧刀，將5人這一群當中3人刺傷，所幸僅手腕、耳朵、腹部受傷，傷勢均不嚴重，經醫院包紮後都已出院，警訊後將8人依刑法聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署複訊。

雙方疑似在附近的夜店、酒吧喝酒，凌晨4點半覺得肚子餓，其中35歲的張男、24歲何男、30歲陳男與另外2名友人在排隊點餐時，與20多歲的黃姓、汪姓、吳姓互看不順眼，由於雙方都有喝酒，一言不合就大打出手，其中黃姓男子等人因人數較少，其中有人拿出一把彈簧刀攻擊張男等人。

警方調查，張男右手腕、何男左耳朵受傷，較嚴重的陳男腹部穿刺傷，店內客人見狀紛紛走避，員工立刻報警，經警方、救護人員到場將傷者就醫，並將動手的8人全部帶回派出所，訊後將8人依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。

(中時 )