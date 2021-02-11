桃園市長鄭文燦除夕走訪台北榮總桃園分院，及部立桃園醫院，慰問留守醫護同仁。鄭文燦說，對於桃園春節不開放探病，將於年後與11家聯防醫院開會後決定是否解禁，但有特殊人道情況可以彈性調整。

鄭文燦今至桃園醫院慰問時，巧遇「最美護理師」葉佳燕，她之前在臉書發文「我是衛生福利部桃園醫院急診護理師，我引以為榮，以急診團隊為榮。」鄭文燦還特別親筆寫信，為葉佳燕加油打氣。

桃園市長鄭文燦除夕夜也馬不停蹄走訪台北榮總桃園分院、部立桃園醫院，及六軍團33化兵群，慰問留守醫護、國軍官兵辛勞。對於桃園春節期間不開放探病，鄭文燦說，在上次聯防會議中，11家醫院希望維持春節期間不探病，主要的考量是降低醫院負擔，但有特殊人道情況可以彈性調整。

鄭文燦說，桃園是否開放探病，要等年後的醫院聯防會議再決定，目前設有防疫門診，有症狀的民眾可由醫師判斷送採檢，這主要是可以追蹤社區有無潛在疫情，防疫門診對了解桃園公共健康狀況很有幫助。

桃園市長鄭文燦除夕至台北榮總桃園分院，慰問留守醫護同仁。（楊宗灝攝）

對於桃園醫院全面啟動前的準備，鄭文燦說，桃園醫院過年時有維持小範圍的急診、門診，啟動前要做好環境清零、設備檢測。他再次強調，要送給桃園醫院「大禮物」。

鄭文燦說，桃園醫院目前正準備年後恢復營運的準備工作，過年期間有開放內科、外科等小規模門診，原住院病患維持1人1室，全院醫護人員士氣都很好，預計年後待中央流行疫情指揮中心審查通過復原計畫後，就可分階段恢復營運。

桃園醫院醫護人員私下表示，每位同仁至少都採檢5次以上，每次採檢都採到「流眼淚」，希望年後能以最佳狀態，為桃園市民守護健康。

(中時 )