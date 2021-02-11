大樂透頭獎小年夜開出，獎落台中市霧峰區「有錢尚好」樂透站，金額高達5.3億元，該站已是二度開出頭獎。另1名男子農曆年前到南區「中樂樂」彩券行，以捐款收據號碼選了1張刮刮樂，結果就刮中100萬元，讓彩券行業者笑稱「果然多做善事，自然會有福報。」

台彩大樂透17連摃後，終於在小年夜霧峰區「有錢尚好」樂透站開出，頭獎5.3億元一注獨得，單注獎金為2014年起大樂透的第4高紀錄，也是第4屆春節期間開出的最高頭獎金額。

「有錢尚好」樂透站業者表示，過年前人潮很多，大家領了年終獎金或為了拚春節拿大獎，刮刮樂、彩券都是好幾萬、好幾千元的買。店裡除擺財神坐鎮外，平常初二、十六也會拜拜祈求，財神爺才會降臨，「前一晚夢見財神爺都在我家」，感覺頭獎會在店裡開出。

另一名男子到台中市南區「中樂樂投注站」購買刮刮樂試手氣，先是刮了幾張都沒中獎，便開完笑地說「把沒中的都快刮光了。」接著他就口袋拿出捐款收據，依收據號碼選了1張005號掛掛樂，竟刮中了100萬元。

「中樂樂投注站」投注站業者徐桂里表示，中獎人說這幾年他常捐款做公益，前幾天才捐款讓弱勢家庭吃團圓飯，「果然多做善事，自然會有福報。」同時也感到很高興，希望能延續下去福氣，牛轉乾坤再開出2000萬頭獎。

30多歲計程車運將路過台中市大雅區麒福彩券行，先買了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中1000元，老闆娘推薦1000元面額刮刮樂，運將用自己生日再買1張，刮中100萬，忍不住大叫「我中了！」，並用顫抖的聲音說「太感謝老闆娘推薦，實在是我的貴人啊！」。

中獎人向老闆娘表示，自去年疫情發生以來，出國人數大減，載客率也衰退，現在中了這個100萬獎金，終於可以減輕貸款壓力。

(中時 )