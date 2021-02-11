女星「雞排妹」鄭家純指控性騷擾，爆出對象分別是台語歌王翁立友和名主持人曾國城，引發軒然大波，台大法律系教授李茂生也列出構成性騷擾的2要點，對此陳沂則回應：「教授又要被說『檢討被害人』了」。
李茂生表示構成性騷擾2個標準認定，其一，觸摸身體隱私部位等純客觀標準，其二，輕佻言詞與觸摸其他部位行為，如果引起一般人性方面不愉悅，那就是性騷擾，不會因為被害人特殊感受有所變化，若一般人認定性騷擾，而當事人不認為是性騷擾，可視為被害人同意阻卻違法，若一般人不認為是性騷擾，當事人特殊的感受，並無法將非性騷擾行為轉化為性騷擾行為，就雞排妹事件而言，主控行為客觀符合性騷擾要件，而被害人沒有同意，也沒有默示同意，所剩只有行為人的故意而已。
對此，陳沂表示就很多民眾而言，「正義」不用看法律認定，光輿論就足以判一個人死刑，即使事後發現那根本是冤枉，所有人也會假裝沒發生過此事，也沒有人想要討論法律程序正義，接著表示李茂生這篇言論又要被砲轟是「檢討被害人」，強調酸民就在實現「自以為是的正義」罷了。
對此網友也紛紛回應：「在利用輿論形成局勢壓力情況下，還能夠保持這樣冷靜理性分析，請接受我的崇拜與致敬」、「教授說的很對，女權、男權、平權等都該被尊重，不該無限上綱，法律不就是要勿枉勿縱嗎」、「他們正義的形狀與常人不同」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。