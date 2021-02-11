女星「雞排妹」鄭家純指控性騷擾，爆出對象分別是台語歌王翁立友和名主持人曾國城，引發軒然大波，台大法律系教授李茂生也列出構成性騷擾的2要點，對此陳沂則回應：「教授又要被說『檢討被害人』了」。

李茂生表示構成性騷擾2個標準認定，其一，觸摸身體隱私部位等純客觀標準，其二，輕佻言詞與觸摸其他部位行為，如果引起一般人性方面不愉悅，那就是性騷擾，不會因為被害人特殊感受有所變化，若一般人認定性騷擾，而當事人不認為是性騷擾，可視為被害人同意阻卻違法，若一般人不認為是性騷擾，當事人特殊的感受，並無法將非性騷擾行為轉化為性騷擾行為，就雞排妹事件而言，主控行為客觀符合性騷擾要件，而被害人沒有同意，也沒有默示同意，所剩只有行為人的故意而已。

教授這樣又要被說「檢討被害人」了啦！ 對很多民眾來說，所謂「正義」不用看法律認定。 （因為都是恐龍法官，而且舉證本來就很困難你不知道嗎？😤） 輿論就足以判一個人死刑，即使事後發現那個人根本是冤枉的群眾也會一哄而散船過水無痕，假裝沒發生過這... 由陳沂發佈於 2021年2月10日 星期三

對此，陳沂表示就很多民眾而言，「正義」不用看法律認定，光輿論就足以判一個人死刑，即使事後發現那根本是冤枉，所有人也會假裝沒發生過此事，也沒有人想要討論法律程序正義，接著表示李茂生這篇言論又要被砲轟是「檢討被害人」，強調酸民就在實現「自以為是的正義」罷了。

對此網友也紛紛回應：「在利用輿論形成局勢壓力情況下，還能夠保持這樣冷靜理性分析，請接受我的崇拜與致敬」、「教授說的很對，女權、男權、平權等都該被尊重，不該無限上綱，法律不就是要勿枉勿縱嗎」、「他們正義的形狀與常人不同」。

(中時新聞網)