觀光局推動「2021自行車旅遊年」，屏東去年底最新完成萬金糖鐵自行車道，串聯6鄉鎮，從萬巒鄉一路到東港鎮和林邊鄉，匯集客家、平埔族、宗教、農村及漁村文化，相當精彩。

萬金糖鐵自行車道總長約31公里，將運糖鐵道活化成自行車道系統後，連結沿山公路185縣道，串起萬巒鄉、潮州鎮、崁頂鄉、南州鄉、東港鎮及林邊鄉等6鄉鎮的觀光景點。

縣府交通旅遊處表示，萬金糖鐵自行車道周邊的景點很豐富，除了可欣賞台糖鐵路遺跡，騎士們可規劃行經萬金社區、吾拉魯滋部落、趣訪農園、大樹祈福林地、水泉山公園等周邊景點。

除此外，也可以透過社區導覽參觀萬金聖母聖殿教堂與牧羊小徑，參加咖啡與可可的DIY活動、品嘗萬金社區客家與平埔族融合的風味餐等；另可直入萬巒鄉欣賞客家文化聚落，並品嘗萬巒豬腳。

交旅處表示，萬金糖鐵自行車道可從萬巒騎到林邊，透過自行車的兩輪視野，除了盡覽屏東的田野風光外，還可穿梭鳳梨田的產業道路、潮州泗林綠蔭隧道及萬金營區的白千層綠蔭隧道；也可跟縣府已規劃的彩虹自行車道串聯，很值得向大眾推薦。

來到東港鎮和林邊鄉，大鵬灣國家風景區管理處也與社區規劃了不少自行車行程，鵬管處表示，大鵬灣環湖自行車之旅，是必然的選項，行進東港鎮則有東隆宮等廟宇文化及東港美食。

社區規劃的魚線椅DIY、蚵殼蠟燭DIY、一夜干DIY與東隆宮祈福卡許願等都是非常具有漁村特色的活動，最近才剛開放參觀的東港鎮南平社區5座裝置藝術也是亮點之一，鵬管處歡迎民眾到大鵬灣騎鐵馬、尋找秘境打卡點。

糖鐵自行車道也可從林邊和東港開始，民眾可帶著自身的鐵馬搭乘高鐵轉台鐵至林邊火車站，暢遊東港與林邊小鎮，再一路沿著自行車道玩到萬巒鄉。

相關自行車道路線可參考 屏東縣觀光旅遊網--鐵馬旅遊屏東（https://www.i-pingtung.com/bike）。（編輯：謝雅竹）1100211

(中央社)