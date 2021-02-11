諾貝爾獎是自1901年開始舉辦的盛事，許多人都知道，諾貝爾獎的全部資金都是源自於諾貝爾的遺產，但歷經了119年的運作，發放眾多得獎者的獎金，諾貝爾獎從來沒有傳出「沒錢可發」的窘況，其背後原因，主要是仰賴諾貝爾基金會百年來的精準投資。

瑞典化學家諾貝爾年輕時曾到美國求學，後來回國後發現硝化甘油的性質，最後成功發明以硝化甘油為材料的炸藥，並且透過這項發明，獲得龐大的收益。之後甚至在將賺來的金錢投入在石油、重工領域，用著非常快的速度成為世界級的富豪。而在他臨終時，諾貝爾大約留下920萬美金的遺產，這相當於當時瑞典年度財政收入的17%。

而諾貝爾獎是根據瑞典化學家諾貝爾的遺囑而設立的，其運作的資金也是由諾貝爾的遺產所提供。綜合外媒報導指出，截止至2019年，諾貝爾獎共授予了919位個人和24個團體，而且獎金逐年升高，從原本1901年第一屆獎金只有15萬瑞典克朗，1981年時已經上漲到100萬瑞典克朗，2012年達到800萬瑞典克朗，2017年單一獎項獎金為900萬瑞典克朗，2020年單一獎項的獎金則高達1000萬瑞典克朗。118年來總共發放的獎金金額高達11.8億瑞典克朗，遠遠超過1901年諾貝爾獎啟動資金的3100萬瑞典克朗。

至於為何歷經了百年的運作，諾貝爾獎的資金卻從不缺乏呢？根據《新京報》報導指出，諾貝爾的遺產並不是直接用來做獎金使用，而是透過諾貝爾基金會的操作，將這筆資金用在投資理財上，每年90%的收益會用在獎金的發放上。在運作初期，基金會遵從諾貝爾的遺囑，將資金用作銀行定存、購買公債等低風險項目，但是由於通貨膨脹與貨幣貶值，每年的收益完全趕不上發放獎金的速度。1953年時基金會發現，運作52年的諾貝爾獎，已經讓當初的啟動資金下降1000萬元克朗。

為了避免資金真的被消耗殆盡，1953年時，諾貝爾基金會決定修改基金管理辦法，投資標的不再侷限銀行定存，而是轉移到股票、房地產等高風險的項目，尤其是股票投資，這幫基金會帶來豐厚的收益，綜觀基金會的資產配置，其實股票的資產占比來到了50%以上，2019年時，基金會的投資市值超過4.9億元瑞典克朗，這也讓諾貝爾獎的獎金金額隨著投資的成功而逐年升高。

據悉，諾貝爾在遺囑中表示，獎項的金額，應該要能保證讓這位表現傑出的研究人員，20年不拿薪水也能繼續從事研究，

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(中時新聞網)