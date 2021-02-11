宜蘭縣大家長縣長林姿妙除夕上午10時親赴警察局訪視拜年，對於警察同仁平時於第一線維持治安、交通的辛勞深表肯定，感謝員警全年無休的奉獻與服務，在春節期間犧牲與家人團聚時光，堅守工作崗位，落實執行勤務，讓民眾都能快樂出遊、平安回家，安心過好年。

宜蘭縣長林姿妙除夕赴宜蘭縣警局慰勉，肯定員警執勤辛勞足甘心。(戴志揚翻攝)

為體恤同仁辛勞，縣長現場致贈水果禮盒，並發給每位警察同仁紅包福袋，祝賀同仁新春愉快，展現十足親和力，讓同仁溫暖在心。縣長也提醒同仁於第一線執勤時務必注意自身安全，配合疫調及居家檢疫(隔離)等防疫工作時也要做好防護措施，保護自己與民眾。警察局將持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，守護民眾有個平安、快樂的春節假期。

宜蘭縣長林姿妙除夕赴宜蘭縣警局慰勉，肯定員警執勤辛勞足甘心。(戴志揚翻攝)

同時，縣長並於現場與警察廣播電台進行連線，線上向聽眾朋友拜年，除說明今日交通狀況資訊，提醒用路人注意春節期間重要交通管制措施，也呼籲鄉親春節期間如有餐會飲酒，切勿酒後駕車，開車出遊務必養足精神再上路，行車多禮讓，祝賀鄉親朋友行車平安，牛年行大運！

警察局提醒，本(11)日至14日0-12時國5封閉石碇及坪林南向入口，明(12)日至14日6-12時南港系統向入口實施高乘載管制，用路人可利用每日0-5時國道全線暫停收費時段，避開尖峰車潮。另本日至13日5-17時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段開放大客車行駛路肩，請依標誌、標線通行，小型車如誤走路肩將吃上罰單。

宜蘭縣路邊收費停車場自本日(除夕)至初四均暫停收費，警察局呼籲，春節期間利用路邊停車格時，勿併排停車影響行車秩序。武陵櫻花季自明(12)日開始實施疏運管制，每日限制進場人數6,000人次，除住宿遊客外皆須搭乘公共運輸才能上山。春節圍爐席間如有飲酒，請搭乘大眾運輸或利用代駕服務，彼此互相提醒，勿存僥倖心態酒後駕車，警方春節執法無空窗，將全力守護用路人行車安全。

宜蘭縣政府警察局敬祝用路人牛轉乾坤行大運，行車平安！

(中時新聞網)