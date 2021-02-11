少子化問題已相當嚴重，但仍有勞工因申請育嬰留職停薪，遭到雇主刁難，女性更是備受阻礙，甚至有的還被迫退離職場，根據勞動部去年統計，針對育嬰留職復職，就有16件提出申訴，其中6件成立，共裁罰雇主21萬7000元，北市勞動局長陳信瑜表示，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請，雇主不得拒絕，否則可罰雇主2萬至30萬元。

勞動局表示，日前接獲事業單位雇主詢問，有勞工在前公司任職期間生產第一胎，到現在公司後生了第二胎，但勞工向卻在申請「第一胎」的育嬰留職停薪，雇主是否可不同意。

陳信瑜回應，勞工如有育嬰需求，不管勞工的子女是在哪一家公司任職時生育，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請育嬰留職停薪，雇主不得拒絕，也不可影響全勤獎金、考績或其他不利處分，否則違反「性別工作平等法」第21條，可罰2萬元以上、30萬以下罰單。

陳信瑜說，依「性別工作平等法」規定，申請每一子女的育嬰留職停薪，在子女滿3歲前，不得超過2年，不過公司也可提供優於法令的規定；若勞工同時撫育2名子女以上，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長的時間是以撫育「最幼的子女」2年為限。

陳信瑜指出，考量部分家庭撫育子女所面臨的困境，勞工的配偶若具正當理由，或同時撫育雙、多胞胎，即使配偶沒工作，雇主仍應同意勞工申請育嬰留職停薪。

勞動局指出，為增進民眾及公司，重視防制就業歧視及性平法等議題，已將歷年來編製的相關專刊及宣導摺頁，上架在勞動局網站／影音書冊／文宣品及出版品／職場平等專區，可隨時上網點選參閱。

(中時 )