境外生權益小組日前接獲個案，3名錄取台灣學校的巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月；元智大學今天表示，3名境外生昨晚已抵達台灣，並安排至集中檢疫所。

境外生權益小組日前收到來自巴基斯坦的境外生求助，3人被台灣的大學錄取並貸款來台唸書，但因簽證繁瑣、行政流程緩慢，加上今年初突然暫停的境外生入境政策，導致他們滯留杜拜長達4個月，陷入經濟困頓處境中，並請求援助，希望能盡早入境唸書。

境外生權益小組今天表示，滯留杜拜的3名巴基斯坦學生已經入境台灣，正在居家檢疫，希望後續的境外生入境過程中，教育部和各大學也能如此有效率。

元智大學國際長陳勁甫告訴中央社記者，由於學生擔心防疫旅館費用較高，因此學校也協助申請集中檢疫所，但前陣子因為返台人潮眾多，直到最近才申請到集中檢疫所床位，這3名巴基斯坦境外生昨晚已抵達台灣，並安排至集中檢疫所。（編輯：唐聲揚）1100211

(中央社)