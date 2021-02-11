新春佳節親友聚會，難免喝酒助興，常常一不小心就貪杯。營養師提醒民眾，小酌怡情，大醉傷身，酒精濃度越高、熱量越高，能喝的量越少，且不能因為週間沒喝酒就集中累積到假日狂飲。若真要飲酒，建議在喝之前吃肉類、蛋、牛奶等，飲酒後則要補充流失的水分。若能以茶水代酒更好，那就安全又健康。

國泰健康管理營養師陳雅珍表示，酒精在人體主要是由肝臟代謝，酒精先經過乙醇去氫酶代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶代謝成乙酸。酒精代謝的中間產物乙醛對身體有毒性，會引起臉紅、頭痛、心悸、嘔吐等症狀，被世界衛生組織列為人類的一級致癌物，長期或過量飲酒，除了傷肝、傷胃、引起痛風、心血管疾病外，甚至還會提高罹癌風險。

陳雅珍表示，喝酒容易臉紅的人，因為身體缺乏乙醛去氫酶，對酒精不耐，而會起酒疹的人，則可能是對酒裡面的物質過敏，這些人若飲酒都會加重身體負擔，亦可能引起更嚴重的過敏反應。

若不得已遇到需要飲酒的狀況，陳雅珍表示，依照國民健康署的國民飲食指標原則，女性每日不宜超過1杯，男性不宜超過2杯，而孕婦及未成年不可喝酒。每杯代表10公克酒精，相當於啤酒250c.c、紅白酒100c.c、威士忌或白蘭地等烈酒20~30c.c。酒精濃度越高、熱量越高，能喝的量越少，且不能因為週間沒喝酒就集中累積到假日狂飲。

陳雅珍表示，每1公克的酒精有7大卡的熱量，一小杯100c.c的威士忌酒就有230大卡、一罐330c.c的啤酒也有140大卡，調味酒除了酒精本身的熱量外，還會添加糖、果汁等甜味，這些隱性糖分都會增加飲品的熱量。飲酒時搭配的下酒菜，若又是炸物或高油、高糖的零食來源，熱量就更容易超標，囤積成體脂肪。

由於空腹飲酒會引起腸胃不適及造成低血糖危害，陳雅珍建議民眾，飲酒前可吃肉類、蛋、牛奶等富含蛋白質的食物來墊胃。飲酒時，要選對下酒菜降低負擔，例如可選用滷味、毛豆取代高熱量油炸食品，再搭配新鮮蔬菜、沙拉，不僅能補充膳食纖、增加飽足感，降低過多熱量攝取，還補充抗氧化營養素。

飲酒後，則應補充水分及抗氧化營養素。陳雅珍推行民眾，酒精會利尿，因此建議多喝水補充流失的水分，補充維生素B群促進肝臟代謝。另外，多吃含維生素C及植化素的各種顏色新鮮蔬菜(如：菠菜、大蒜、胡蘿蔔)、水果(如：柑橘類、藍莓、葡萄)，都能減少酒精在體內產生的自由基破壞。她也坦言，不管喝多少酒，對身體多多少少都有危害，若能以茶水代酒，就能安全又健康。

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(中時 )