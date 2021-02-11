中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，對藍營投下震撼彈。過去挺韓立場鮮明、素有「北漂最正主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇表示，現階段她認為韓不應站到檯面上，韓未來扮演的會是最有力的「扶龍王」，把韓粉的力量轉嫁給韓所支持的主席人選。她認為，這是韓國瑜目前最適合的工作。

李明璇今日接受香港媒體《中評社》表示，她與韓國瑜一直保持密切互動，兩人都會針對國民黨與台灣社會問題討論，她發現每次韓都透露出會將這些訊息提供給日後的黨主席的意味，代表韓心中早有理想黨主席人選，看到趙少康的新聞後，她才恍然大悟原來一直在韓心裡的那個人就是趙。

李明璇表示，對於趙少康的回歸她很開心，她比較相信趙最初的說法，回來是為了救國民黨，回來是因為看不慣1450網軍肆虐，很多善良的老百姓不敢出聲，在這樣下去台灣會走向滅亡，所以必須站出來。

談到韓國瑜的角色，李明璇坦言，她認為韓不會出來第一線了，她個人也建議韓不要出來，最強而有力的「扶龍王」會是最適合韓的角色。以自身經驗為例，她曾邀韓上廣播節目或電話訪問連線，韓卻直說：「我現在就是個票房毒藥。」以不想拖累她的節目為由婉拒，但仍在背後幫助她，鼓勵她能好好把媒體平台經營好；李強調，這其實就是趙少康所說的「有志之士」，每個人都想救台灣，只是在評估客觀條件後採取不同的做法

至於韓國瑜的心境，李明璇指出，韓認為自己被被綠營抹紅、抹黑到了極致，短時間內若再站到檯面上，會讓國民黨受傷。

(中時新聞網)