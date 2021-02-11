經典年菜富貴蹄膀！先炸再滷皮Q肉嫩超入味！

吃豬腳過好年！圓滾滾的豬腳象徵著「財源滾滾」，可說是年菜中不可或缺的一種料理，但是要滷到合乎胃口，鹹甜適中，軟嫩中稍微帶有嚼勁，非常不容易，「傑西廚房」頻道帶來的經典紅燒蹄膀，簡單煮，一樣能做出有媽媽味道的豬腳！

紅燒蹄膀需要的材料有蹄膀、筍乾、青江菜、蔥、蒜、薑、辣椒、八角、花椒、冰糖、醬油、酒和水，材料在市面上皆購買得到。首先，蹄膀需要先進行川燙，去雜質和腥味後再刮皮保持乾淨，並將洗淨的豬腳擦乾放進油鍋內，將正反兩面炸至金黃色，把炸好的豬腳放入冷水中放置三十分鐘可以保持皮的彈性喔！

紅燒蹄膀需要的食材

隨後，將蔥綠鋪放在滷鍋中並放入豬腳，蔥白的部分利用油爆香，依序放入薑、花椒、八角、辣椒、蒜頭（炸過）拌炒倒入滷鍋內，再把製作滷汁所需的冰糖、醬油、酒和水融合在一起，也一樣倒入滷鍋中蓋上鍋蓋轉小火悶煮九十分鐘，過程中避免燒焦需不時的翻動底部，過一段時間後正反面交換繼續滷，讓豬腳更加入味。

最後處理豬腳旁的配菜筍乾及青花菜，青花菜川燙即可，而筍乾稍微清洗避免過酸或過鹹，滾水煮完後泡冷水保持脆度，倒入平底鍋炒出香氣並淋上滷汁、水，收汁後即可，擺盤時將青菜和筍乾放置豬腳下方淋上滷汁後就完成了。

將豬腳炸完表皮放冷水30分鐘後再滷，可以增加3倍Q彈口感。

製作豬腳的過程需要費的時間很多，所以在滷的那段時間必須不斷查看豬腳的狀況，一不小心黏鍋就難處理了，而經過炸和泡冷水的豬腳，吃起來的口感外酥內軟，整鍋配飯可以從除夕吃到初五呢！網友看完後大讚「非常棒」、「佛跳牆吃怕了」、「超級年菜！」

(中時新聞網)