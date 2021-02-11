國民黨主席江啟臣（右）與台中市長盧秀燕（中）攜手推動多項重大建設。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

歲末除夕團圓日，國民黨主席也是立委江啟臣在臉書貼文向鄉親拜年，回顧並「豐原山城大小事」，他表示，自己身兼黨主席，對於爭取豐原山城的建設、捍衛鄉親的權益卻一刻不曾停歇，不只在國會反應民意、勇敢發聲，對於地方的整體規劃、鄉親們引頸期盼的重要建設也積極爭取，全力為家鄉爭取美好未來。

江啟臣表示，去年1月，感謝豐原山城的鄉親們給啟臣的支持，讓他有繼續服務家鄉的機會。儘管目前身兼黨主席身份，但對於爭取豐原山城的建設、捍衛鄉親的權益卻一刻不曾停歇。不只在國會反應民意、勇敢發聲，對於地方的整體規劃、鄉親們引頸期盼的重要建設也積極爭取，全力為家鄉爭取美好未來。

江啟臣強調，交通路網是縫合大台中的針線，他說，自己擔任立委後爭取的「國道4號豐原潭子段計畫」，現已成功貫通3座隧道，施工進度超過81％，全線預計明年2022年底完工通車，可望有效串連大台中高速路網。

連接豐原山城的「東豐快速道路」也是他爭取、鄉親期盼許久的建設，上周已通過二階段環評，市府團隊將接續辦理用地取得、工程設計及施工前置等作業，目標在2022年復工，2026年完工。

此外，來往新社與豐原間的重要道路「中88線」，先前因豪雨走山，導致邊坡崩坍，他向中市府爭取2200萬元經費復建，並於上月順利通車。偏鄉公車班次不足問題，他也當面向盧秀燕市長、交通局長反應鄉親需求，並爭取「153線公車」高鐵台中直達車增加班次。對於豐原、神岡長年交流道壅塞問題，更邀集相關單位規劃標向設置、車流導向，進一步緩解惱人的塞車困境。

「教育環境是培育下一代的關鍵。」江啟臣提到，他除了爭取老舊校舍改建外，更積極營造優質教學環境營，包括爭取「南陽國小新校舍階梯教室及圖書室等設備經費」1461萬元、「操場整修補助」480萬元與「校門周邊環境改善120萬元經費，讓孩童們能安心上學。

針對孩童運動環境，他也成功爭取800萬元興建「翁子國小半戶外球場」、890萬元興建「東新國小風雨球場」，以及「新社高中運動場整建工程」1330萬元。加上「豐田國小學生活動中心空調設備改善計畫」、「豐原國小設置圖書館改善工程」、「東勢國中藝術課程設備」與「新社大南國小紙圖書館」，總共近6000萬元教育經費，努力給下一代優質健全的教育環境。

「共融友善、環境營造、商業發展、基礎建設是城市規劃的指標。」江啟臣指出，豐原中正公園是在地指標性公園，然而多處年久失修，他向市府爭取1590萬元修繕改造，並於上周動工，希望藉由友善共融的重新設計，讓老牌公園重新活化。

此外，他也爭取1978萬元經費建設豐原翁社里活動中心，讓翁社鄉親期盼以久的社區建設能夠完成。針對「豐富專案」，目前相關單位正加速流程，現今區段徵收土建工程完工，將引進運動、商業服務等產業，並爭取豐原國民運動中心、社皮里活動中心於2021年動工。

對於豐原國豐路三段的淹水問題，他也爭取1230萬加強水安全建設，大幅改善此區域淹水問題並加強周邊排水能力。再加上他爭取並於去年啟用的「豐原水資源回收中心」，透過基礎建設，逐步完善城市規劃。

江啟臣說，他也爭取山城地區梨穗、葡萄、枇杷、茂谷等寒害補助，並爭取農委會經費改善東勢林業文化園區園區步道，推動園區中長期計畫。針對山城地區客家文化保存計畫，也持續爭取經費推動。

江啟臣對於公益推廣也不遺餘力，去年9月曾聯手企業致贈2000公升的洗手乳給豐原、山城地區的小學，上周也與工會捐贈3000公斤愛心米給東勢高工、新社高中、老五老基金會、鄰里辦公室與社區關懷據點等單位。對於鄉親關心的空汙問題、萊豬議題，也在立法院為民發聲，向政府表達民意。

江啟臣最後說，1年的時間轉眼即逝，感謝鄉親對啟臣團隊的支持與鼓勵，未來啟臣仍然會堅持與民意站在一起，持續傾聽民意，一步一腳印，讓豐原山城越來越好，讓我們的家園更加美好，讓豐原山城繼續幸福加乘，再次祝福所有的鄉親朋友新年快樂、牛年大吉！未來一年我們繼續拚。

(中時 )