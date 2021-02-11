韓國女排V聯賽的雙胞胎姊妹李在英、李多英前日在IG貼文道歉，坦承曾在中學時期霸凌過自己的隊友。姊妹今年24歲，效力興國人壽保險粉紅蜘蛛。有一個匿名網友自稱是她們中學時期的隊友，發表一篇名為「我在學校曾被現在的排球選手霸凌」的文章，引起韓國網友關注。

根據韓媒《中央日報》報導，該文詳述21項霸凌的惡行，包括持小刀威嚇、搶錢、動粗，遭到霸凌的受害者至少有4位。雖然沒有寫出李家姊妹的名字，但發文者拿出中學的畢業紀念冊照片，外界從年份與學校名稱推知是李家姊妹。

李在英、李多英姊妹在網路供認不諱，願意約受害者出來當面道歉。「我當時年少無知，我不負責任的行為傷害了許多人，我誠摯地向那些因我在學校的錯誤行為而受苦的人們道歉。」「我深切地向我當年的同學致歉，我讓她們留下不愉快的回憶。若受害者願意，我將當面致歉。」

韓國學校霸凌時有所聞，近年許多受害者出面揭露學生時代遭遇或目睹的霸凌，被指控的加害者不乏檯面上的名人。韓國戲劇也會加入霸凌的元素來凸顯校園問題，當然會霸凌的不只是同學，握有權力的教練、隊醫都有可能成為加害者。

前幾年韓國社會出現「事實暴力」的說法，意思是霸凌者藉由無法否定的客觀事實，包括社會階級、個人條件的不平等來摧毀受害者的自信心，造成終身的精神傷害。

(中時新聞網)