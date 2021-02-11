年菜推薦食譜芋泥炸蝦 過年圍爐端上桌超簡單

今天就是除夕夜，吃年夜飯是大多數人最期待的時間，但要準備出讓全家都滿意的菜色，對主婦來說是相當艱難的挑戰，因此「愛珠私房菜」分享了一道「芋泥炸蝦」，讓主婦可以用最簡單的方式，製作出澎湃的蝦子料理，不用再為了準備年夜飯手忙腳亂，許多網友看完影片後也留言表示「看起來很好吃」、「今年年夜飯有新菜色了」、「很特別的一道菜，一定好吃」。

製作芋泥炸蝦所需要的材料相當簡單，只需要蝦仁、蒸芋泥、橄欖油、麵包粉、麵粉以及蛋液。首先，將半顆芋頭放入電鍋中蒸熟，再加入奶油及糖用調理機調理均勻，若沒有調理機也可以直接手動攪拌，但所需的時間會較長，芋頭的水分也會比較少；接著加入地瓜粉，將芋泥攪拌成麵團狀，愛珠建議可以在麵團中加入少許橄欖油，比較不容易沾黏在手上。

將蝦子裹上芋泥，再依序裹上麵粉、蛋液、麵包粉即可油炸

芋泥團準備好後就可以將蝦子包入芋泥中，並依序裹上麵粉、蛋液、麵包粉，待蝦子都包裹完成就可以另起一鍋油鍋。廚師愛珠提醒，油鍋一定要熱才可以將蝦子慢慢放入，放入時千萬不可以用丟的，以免燙傷自己。等待芋泥炸蝦大約炸至呈現金黃色後，就可以翻面繼續油炸，起鍋夾出前再開大火逼油。愛珠表示，因為芋頭原先已經有蒸熟，所以不用擔心芋泥會沒炸熟，只要兩面都炸至金黃色，就表示芋頭炸蝦成功完成了。

金黃的芋泥炸蝦看起來超可口

一上桌肯定被大人小孩搶光光

(中時新聞網)