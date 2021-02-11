資深媒體人趙少康表態有意參選黨主席，後更宣布將爭取參加2024國民黨總統提名的初選，強勢表態引爆熱議，同時也提出推動兩岸和平、藍綠和解的想法。對此，國民黨台中市議員劉士州日前表示，趙少康對外發言頻頻，卻有許多言論看似抬高自我聲勢，對黨未必有利。

趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革，而他最終決定重回國民黨，也是因擔憂台灣現狀，希望能救國民黨、救台灣。對於2022、2024大選，趙少康先是表示不排除任何位置，8日就直接宣布將參選2024年總統大選，喊出將積極推動兩岸和平、藍綠和解。

趙少康曾表示會爭取參加總統初選機制。他強調，自己現在沒有資格選主席，因為黨中央說要有入黨一年的資格，但是按照規定，他有資格參加國民黨總統提名初選，所以就黨主席而言，能不能選不知道，但可參加總統提名黨內初選，這兩者不是二選一。

劉士州接受《中評社》訪問時提到，自從趙少康宣布恢復黨籍，並表態有意選黨魁之後，對外發言頻頻，許多言論看來卻只有抬高自我聲勢，對黨未必有利，因此他認為，趙已有黨籍身分，對外應謹言慎行，切記言多必失。

不僅如此，劉士州直言，趙少康若有意晉身黨務決策核心，還是要多與黨內溝通，而非對外放話，引起無謂的政治漣漪。他進一步說，很樂見有人願意為黨奉獻承擔，不過趙的起手式就要參選黨主席，是許多資深黨員不能諒解的，而這個欠缺制度的「陋習」一直是藍營弊病，他個人反對選舉制度再次因人設事，國民黨應堅守制度化，才有望永續經營。

(中時新聞網)