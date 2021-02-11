過年期間許多人都會選擇回家和家人團聚，但仍有不少人選擇在這期間繼續工作多賺錢。不少外送員就在臉書上分享過年期間接到「天使客人」的訂單，還有外送員收到「LV紅包」，讓許多人看到後相當羨慕。

一名身為外送員的網友在臉書社團「UberEats全台討論區」上傳了一張照片，只見他拿著一個印著精品品牌「LV」LOGO字樣的紅包袋，裡面居然裝了1張千元大鈔，讓原PO開心直呼，「半夜跑宵夜場可以遇到好客人真的是少見！真心感謝！」

外送員開心收到裝有千元大鈔、印著「LV」LOGO的紅包。（圖／翻攝自臉書／UberEats全台討論區）

還有一名剛送完午餐的外送員也透露，從一名阿嬤那邊收到了200元小費，而且阿嬤當下因為沒有裝在紅包袋裡，還感到不好意思；另有一名外送員也從客人那邊收到紅包，裡面則是中獎率100%的500元刮刮樂，但他僅刮中100元。

其他網友看完外送員分享的天使客人後，紛飛留言替他們感到開心，「新年快樂，跑單要注意安全喔」、「希望大家訂單滿滿，都能爆單賺飽飽」、「祝你們荷包賺滿滿」。

(中時新聞網)