上星期五，土耳其南部尚勒烏爾法省(Sanliurfa province)出現1支大型的銀白色金屬碑，很像是去年底在各界各國隨機出現的同一類型作品。不過它可能是土耳其政府的宣傳工具，因為在星期二的政府宣傳影片中，總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)宣布了該國的太空計劃，而畫面中帶到了這塊寫有古突厥文字「看星星、看月亮」的金屬碑。

美聯社報導，金屬碑出現在著名的「哥貝克力石陣」(Gobekli Tepe)附近，石陣建於公元前10世紀(距今12000年之前)，比英國巨石陣要早了數千年。然而，這塊碑在星期二早上(2月9日)又消失了，但當局已派員在附近蹲守，卻能在警察戒護下消失，增加了神秘感。

後來，艾爾段總統在一次電視轉播活動中，介紹了土耳其的太空計劃時，將這塊寫著「看星星、看月亮」的金屬碑的投影在影片上，艾爾段的旁白說：「我現在向各位介紹土耳其10年的願景-望著天空，您會看到月亮，我們要在2023年前往月球。」

似乎暗示，這個金屬碑其實是政府所為，或者完全知情。

要是真如此，土耳其政府所演出的懸疑戲，還得到媒體部門的配合，因為早些時候，土耳其國營的阿納多盧新聞社(Anadolu)還援引農場主的話說「對金屬碑的出現和消失感到困惑」，新聞社還訪問當地居民哈桑·伊爾迪茲（Hasan Yildiz）的話「星期一晚上時還看到它，但到了早上便消失了。」

結果一切是政府操作的一場公關宣傳活動。

近幾個月來，世界各地其他神秘的金屬碑可能與此事無關，應該是土耳其政府借話題玩了一把。

(中時新聞網)