廣告導演馮云7日在臉書發文，公開點名曾國城多年前性騷她，還被對方曾用腿磨蹭，讓她感到極度不舒服，對此曾國城強調：「未來會更加謹慎小心，避免工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受」，不過卻有網友質疑蹭熱度，對此她再次做出回應。

馮云透露詢問律師曾國城是否可以告她？律師表示雖能告但卻告不贏，因為身後有強大律師團隊後援，此外提告除了會把事情鬧大，還要付律師費，更得舉出二十幾年前他『沒有』做這件事的證據，即便告贏也拿不到多少賠償金，衡量下來相當划不來，強調曾國城之前承認後，給出正式且公關的道歉文，就是相當聰明的做法，至於能否提告傳恐嚇謾罵文字的網友？律師表示根據過去紀錄而言，法院判的賠償金額不高，此外也有可能是假帳號，不一定找得到人。

導演您好，我是昨天看到您po文多年前回憶開始關注您文章的網友，想真心的跟您說謝謝! 謝謝您!真的謝謝您! 記得多年前看了房思琪後震撼不已，原來世上有個女孩也經歷著八九不離十的事，我在事情發生當下為自己捍衛時，得到的回應充滿了惡意批判檢討，... 由馮云發佈於 2021年2月10日 星期三

對於婆婆私下跟丈夫詢問，為何20多年前的事要現在重提？讓馮云坦言心涼了半截，不過得知丈夫回覆婆婆：「不可以這樣，她願意說出來很不容易，我們要支持她」，當下立刻認定丈夫是100%的Mr.Right，此外強調即便事隔20多年，這件事給的傷害一直沒有過去，都會再次被身心記憶起來，坦言事情發生在二十幾年前，三十年還是一百年，如果在當事人身心中沒有過去那就是進行式。

至於被外界質疑當下為何不講？她強調當時飽受驚嚇之外又沒有管道，加上要公開講得先評估自身是否安全，此外最重要的是，除非有利他人，對別人有正面幫助意義的才公開，就算要指名，對方也不至於被你傷到倒地不起，才會擱在心中20幾年才公開真相，根據《自由時報》報導，曾國城透過經紀人回應「目前不會提告，希望大家好好過個年，媒體朋友也辛苦了，新年快樂」。

(中時新聞網)