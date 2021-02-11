春節到來，許多人都會前往廟宇拜拜、收驚，希望能夠除去晦氣。一名二寶媽表示，近日隨著婆婆到廟裡收驚，結果濟公一看到她就劈頭罵「妳欠打」，詢問之下才知，竟是因為自己沒生兒子；她氣得大罵，「什麼時候生小孩的事要神明來管了？」

原PO在《爆怨公社》發文，婆婆帶他們一家四口去收驚，沒想到濟公的乩身一看到她就大吼「哩欠打」；原PO當下超傻眼，想說自己又沒做什麼壞事。緊接著濟公說，「哩災影哩為蝦咪欠打嗎？因為哩嘸生子，子係蝦咪哩災嘸？丟係查埔。（妳知道妳為什麼欠打嗎？因為你沒生子，子孫是什麼知道嗎？就是兒子。）」

（圖／翻攝自爆怨公社）

對此原PO暴怒，「所以我欠打是因為沒生男生？什麼時候生小孩的事要神明來管了？祂說生一個男的出來對我很好，可以明確說出『好』在哪裡嗎？神明要幫忙餵奶、把屎把尿、出學費、教功課、顧小孩等之類的嗎？」

原PO認為，小孩的責任都在父母身上，小孩不好，大家就說你們這對父母不稱職，小孩若好，就覺得理所當然，「我們連2個女兒都顧到被嫌到不行了，還要我們再生男？生養小孩如果這麼簡單，不會這麼多人選擇不生。」

貼文一出引起許多人共鳴，網友紛紛留言「不用太在意，神明不會說這樣的話」、「正神男女都好，才不會重男輕女」、「婆婆有偷塞錢嗎」、「神棍裝神弄鬼」、「一巴掌打到退駕」。

(中時新聞網)