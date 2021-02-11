印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）近日舉行一場盛大婚禮，有名24歲男子一次娶回2個老婆，並邀請了500多位鄉親父老，一同來見證3人的美好愛情，最後在眾人的祝福之下，順利完成了終身大事。雖然印度法律明文規定重婚罪，但是當地檢警也並未因此將男子起訴。

根據《印度斯坦時報》報導，3年前男子茂爾亞（Chandu Maurya）到附近村莊工作時，認識了女子桑達莉（SundariKashyap），隨後2人也開始交往；孰料，1年後茂爾亞去參加親友婚禮時，意外認識了哈希娜（Haseena Baghel），女方不介意自己已有對象，仍每天與他通話保持聯繫。

茂爾亞表示，女友們都同意這種交往模式，也能互相理解，之後2人就陸續搬進茂爾亞家中，與他的父母及手足同住在一個屋簷下；由於村民對此議論紛紛，於是3人決定乾脆結婚，哈希娜的家人開心出席婚禮，不過桑達莉的家人卻是相當反對，但她堅信「未來爸媽會改變的，因為我和哈希娜都很幸福」。

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(中時新聞網)