大陸一名高三女學生，明明不是月事來潮，下體卻突然有零星出血情況，於是在媽媽陪同下前往就診，經檢查才發現少女感染了人類乳突病毒（HPV），媽媽聽完簡直氣炸，嚴厲責問女兒怎麼可以偷嚐禁果，甚至還動手推打她，沒想到在醫生詳細診斷後，當場打臉媽媽：「錯的人是妳！」

根據《新浪新聞》報導，18歲少女小冉表示自己並沒有性經驗，醫生在一連串詢問瞭解後，研判感染源可能是來自家人，經檢查也發現，媽媽果然早就感染HPV，但她將注意力都放在女兒身上，才沒有察覺到自己的異狀，由於平時母女倆的衣物都是混在一起洗，恐怕是因此導致間接感染。

醫生指出，傳染途徑包括多重性伴侶、共用貼身衣物，以及壓力大的情況之下，而男性感染HPV大多都沒有症狀，較容易傳染給另一半，醫生也提醒，女性若發現下體散發異味、白帶異常增多、搔癢難耐，或是持續性小腹脹痛，甚至伴隨出血，應該要儘早就醫檢查，若是拖太久恐導致子宮頸癌。

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(中時新聞網)