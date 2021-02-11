澎恰恰僅剩500元破產 交代後續託付許效舜

資深藝人澎恰恰去年8月宣布破產，近日友人驚爆年節將近想聯絡他，卻完全聯繫不上他，引發外界擔憂，稍早，澎恰恰則親自發文報平安，透露前幾天是身體不適而住院，要大家不用擔心。

澎恰恰在臉書發文，稱最近失聯是因為身體有些狀況而住院休養，雖然醫生不贊成他出院，但他為了不失約既定的工作行程，最後還是努力說服醫生，成功岀院，並說：「我沒事，關心我的澎友們請放心！盡力賺錢還債沒停過！」

各位好澎友： 祝大家新年快樂 新聞報導有關我失聯的問題. 是因為幾天前，身體有些狀況，住院休養。 雖然醫生不贊成我出院，但既定的工作行程不能失約．． 所以醫生被我說服。 ... 由澎恰恰發佈於 2021年2月10日 星期三

另外，澎恰恰也透露將開始經營自媒體，今天就要上第一支影片，隨文更附上「還債人生」的影片，只見他和工作人員開會到一半，突然接到債主電話，他堅定告訴債主「我不會閃人」、「你也讓我過這關，不好意思」，意外紀錄到被討債的畫面。

澎恰恰去年宣布破產，坦言因拍電影、投資文創產業，而欠下2.4億巨額債款，今年1月一度傳出他已經處理了1億，更有不少人以為吳宗憲拿出2億幫忙處理，澎恰恰當時就澄清：「以上都沒有發生，因為我一樣堅持既定的原則：努力賺錢、儘速還債」，同時感謝絕大多數的債權人願意等他，自己會加倍努力，報答大家對他的寬容和支持。

而之前吳宗憲邀他加入電商直銷行列，因為看好他的人脈而喊出「3年賺2億」的目標，但澎恰恰也強調：「沒有！我是要靠自己，面對債務問題，要自己去面對。」

(中時新聞網)