飯可以亂吃，話真的不能亂講！東京奧運組織委員會主席、83歲的前首相森喜朗，本月3日在一場組委會線上會議中提到「如果日本奧會理事會有太多女性的話，以後開會將很浪費時間」，此話一出立刻引起軒然大波，森喜朗也扛不住壓力，今（11）日便傳出將會辭職的訊息。

根據日媒報導，森喜朗今（11）日在受訪時表示已經下定決心，明天將決定個人的進退問題。明天有一場組織委員會的聯席座談會，預料森喜朗會主動請辭。

由於本月3日傳出日本奧會考慮把女性理事比例提高到40％，森喜朗突然發表了歧視性的言論，引起日本國民不滿，民調有將近6成認為他不適任，連東京都知事小池百合子都考慮退出東奧相關會議。

不僅如此，這種論調也引起國際奧會（IOC）的不滿，兩度發表聲明指責森喜朗的言論不妥。還有逾400名東奧志工辭職以示抗議，就連奧運的主要贊助商也抱怨森喜朗的言論太超過了，不符合品牌精神。在這種狀況下，森喜朗似乎也只有辭職才能平息風波了。

(中時 )