今天除夕夜，距離農曆新年只剩1天，許多民眾都相當開心，見人就會祝賀新年快樂。一名男網友開車停等紅燈時巧遇警車，搖下車窗對著員警喊新年快樂，但下一秒的畫面讓1萬網友全笑翻了。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，小年夜剛過12點開車回家途中，在路上停等紅燈時，恰巧看到旁邊一台警車也正在停等紅燈，他當場開窗，並揮手示意警察搖下車窗，接著大喊「新年快樂，你們辛苦了」。

員警看到原PO搖下車窗大喊，覺得對方異常亢奮，便要求臨檢，讓網友全笑翻。(圖／爆怨2公社)

未料警方一看後，疑似覺得原PO有酒駕嫌疑，當場要求原PO把車停在一旁：「先生，你有點亢奮哦，請配合我們檢查一下」，讓他哭笑不得，只好乖乖接受臨檢。

幸好原PO沒有喝酒，員警檢查完畢後也笑著回說新年快樂，還逗趣表示「我以為新年還沒到業績就先到了」。

PO文貼出半天後，1.1萬網友笑翻：「警察以為你嗑藥吧」、「這篇文章有聲音」、「好有畫面XD」、「這批很純哦」、「笑到旁邊以為我中邪」、「很特別的新春大禮」，但也有人感慨「現在人越來越冷漠，太熱情會被當有病」。

(中時新聞網)