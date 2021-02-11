小蘇打粉清潔妙用！廚房頑固油垢一擦即淨

除夕夜家家準備圍爐，但才剛大掃除完畢的廚房，又要增加各式難清潔的油汙，也讓主婦或煮夫們頭大。YouTube頻道「克里斯餐桌」分享了一部影片，教大家如何使用小蘇打粉輕鬆的清理廚房器具，許多網友嘗試後表示「刷乾淨真的好療癒唷」、「終於可以輕鬆清理廚房了」。

克里斯表示，清水內加入的小蘇打粉比例可以依照欲清潔物的油膩程度調配，通常為1：3或是1：5，若想調配的小蘇打水濃度較高，可以加入熱水幫助溶解，但適量地保留一些小蘇打粉，可以增加清潔時的摩擦力，反而能夠提升清潔效果；若遇到較難清潔的頑固油漬，則可以多噴一些小蘇打水，並撒上一些檸檬汁或醋，使污漬更容易被清除。

餐具先泡過小蘇打粉再清洗

調配好小蘇打水後，將其噴在廚房各個需要清潔的地方，再以濕毛巾擦拭乾淨即可；清潔抽油煙機時，則是先讓抽油煙機運轉，再把小蘇打水往上噴，小蘇打水被吸入後，油垢就會流入集油杯中。克里斯說，在清理重災區油漬，例如油壺、油杯、油鍋等器具時，可以將欲清潔的器具放入鋼盆內，依油漬附著程度撒上適量的小蘇打粉，再加入滾水使小蘇打粉溶解量提高，並靜置半小時後以菜瓜布刷洗，可以發現浸泡過後的器具比原先好清理許多。

變回就像新的餐具整個超療癒

另外，除臭也是小蘇打粉的功能之一，所以可以將小蘇打粉裝入盒子，再以鋁箔子包覆並戳洞，就可以放入冰箱或櫥櫃，輕易的中和難聞的氣味。雖然小蘇打水的清潔效果很好，但克里斯也提醒大家，廚房內黏膩的油垢都是長期累積而成，若平時工作結束後有養成隨手擦拭的習慣，大掃除清潔時就會輕鬆許多。

(中時新聞網)