新年正月初一，稱為｢歲首」，又為｢新正」，在奇門遁甲中流傳「天星奇門」開運法，依照曆法天文推算，，每年開運時辰都不同。2021年剛好落在，大年初一的清晨5點多。如果想要祈求新的一年能夠化災解厄，平安如意。初一大清早跟著命理專家傳授的簡單方法，試看看「天星奇門」開運法。

國際天星命理風水專家邱彥龍表示，源自奇門遁甲最高級的｢天星奇門」，就是由古代｢欽天監」所掌管的觀天文、推曆法、天象變化衍生而來，它攸關帝王跟民間的興衰，因此初一祭天地鬼神、祖先，祈求新的一年風調雨順、無災無難，是非常重要的時刻。

但每年大年初一天星奇門開運的時辰不同，2021辛丑年(金牛年)剛好落在凌晨5點多左右，如果懂得運用古代這個皇帝御用祕法，也就是天文最高殿堂的法門，那麼｢天星奇門」將可保佑大家一年萬事如意、逢凶化吉，疫情盡快結束，事事順心。

邱彥龍老師指出，｢天星奇門開運法」須配合天時、地利、人和、法門、正信念，誠心誠意的祈求，在農曆正月初一（陽曆2021年2月12日）上午5點50、最晚5點54分之前要做完這個祈願開運法，才會有效。

《2021年牛年｢天星奇門開運法」》

步驟1》走出家門或大樓大門，往東走10步(大步、小步皆可)，再轉身向正北雙手合十祭拜、許願。

步驟2》記得祭拜時要先向天地述說自己的姓名、生辰、住址跟祈求事項，然後9拜，可事先準備168元放紅包袋裡祭拜，做為放在聚寶盆內或存到銀行裡的錢母之用。

步驟3》祭拜完立即回家，不要回頭，這樣｢天星奇門開運法」就可以讓您將一年天地福氣接引入宅，願望也可以實現。

邱彥龍老師也提醒大家，記得保持愉快心情與恭敬心，最好在5點50分出門、4分鐘內完成祈求法門，並在一年內謹言慎行，不要讓自己有攻擊與傷害的言語及行為出現，願望就可望實現，等待迎接美好的一年。

(翻攝自邱彥龍老師臉書)

(中時新聞網)